Calciomercato Roma, Veretout-Napoli: parla l’agente

Calciomercato Roma, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha risposto così ai tifosi su un eventuale trasferimento al Napoli del suo assistito: “Resta al 100%”.

L’incontro di ieri tra Jordan Veretout e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto infuriare i tifosi della Roma. E così il procuratore del centrocampista, Mario Giuffredi, ha voluto chiarire la situazione e tranquillizzarli sul futuro del suo assistito.

Ieri, come scritto in precedenza, Veretout – che non ha potuto giocare contro il Siviglia perché squalificato – era a Napoli per un incontro con i ragazzi dell’ASD Micri, ​scuola calcio di Pomigliano D’Arco con cui la MARAT – agenzia di Mario Giuffredi – sta lavorando in partnership.

Successivamente Veretout e il suo agente sono andati a cenare in un ristorante spesso frequentato dal direttore sportivo del Napoli Giuntoli, che era infatti presente. C’è stato un dialogo tra i due, ma non è naturalmente noto l’argomento del dibattito e se ci sia in effetti una volontà da parte del Napoli di tornare all’assalto per l’ingaggio del calciatore.

LEGGI ANCHE –>>Cessione Roma, arriva la conferma ufficiale: il comunicato

Calciomercato Roma, le parole di Mario Giuffredi

A chiarire la situazione è stato lo stesso Giuffredi intervento in diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. “Veretout è stato ieri a Napoli per ritirare un’automobile che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente Jordan deve fare delle sue valutazioni, ma non ha problemi a restare in questa squadra e in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma”.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, ipotesi di un clamoroso ritorno in società

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!