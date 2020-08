La stagione della Roma si è conclusa con la sconfitta in Europa League. Ora è tempo di rifiatare prima di gettarsi con entusiasmo nella prossima.

E’ arrivato il momento di ricaricare le batterie dopo una stagione agonistica destinata a rimanere nella storia. Il lungo lockdown, il campionato finito ad agosto per poi lasciare spazio alle coppe europee. E con la nuova serie A che è già all’orizzonte, visto che si ripartirà già il prossimo 19 settembre, con il calciomercato ancora aperto (chiuderà il 5 ottobre). Quali sono i piani della Roma? E’ chiaro che adesso per i giocatori è previsto un periodo di relax.

LEGGI ANCHE –>>Cessione Roma, arriva la conferma ufficiale: il comunicato

Roma, ritrovo il prossimo 24 agosto

La squadra di Paulo Fonseca è rientrata in Italia già nella notte dopo la disfatta di Duisburg. E all’orizzonte per ora non ci sono impegni, Dzeko e compagni hanno iniziato ufficialmente le vacanze, come riporta Il Corriere dello Sport.

Non ci sarà però troppo tempo per rilassarsi. La Roma dovrebbe ritrovarsi a Trigoria il prossimo 24 agosto per iniziare a preparare la prossima stagione, nella quale dovrà cercare di conquistare un posto in Champions League, piazzandosi tra le prime quattro. Senza dimenticare l’Europa League, conquistata con il quinto posto ottenuto nell’ultimo campionato. La preparazione atletica dovrebbe tenersi dunque all’interno del centro sportivo “Bernardini”. Anche se esiste ancora la possibilità, comunque difficile, di una preparazione svolta in un ritiro di due settimane in montagna.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, ipotesi di un clamoroso ritorno in società

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!