Il calciatore della Roma Gianluca Mancini è stato espulso nel finale del match contro il Siviglia e dunque sarà squalificato.

La stagione dei giallorossi si è conclusa dopo la sconfitta netta rimediata in Europa League. Il Siviglia si è dimostrato più forte della squadra di Fonseca, messa in grande difficoltà sul piano del gioco e del ritmo. E nel finale Mancini ha rimediato una sanzione che non gli permetterà di essere a disposizione all’inizio della prossima stagione europea. Nella quale la Roma, avendo conquistato il quinto posto inm serie A, giocherà nuovamente in Europa League.

Roma, Mancini espulso nel finale

Nei minuti di recupero del match il difensore giallorosso si è reso protagonista di una gomitata rifilata a Sanchez. L’arbitro in un primo momento aveva estratto il giallo, ma poi dopo aver rivisto le immagini al VAR Kuipers ha cambiato decisione. E ha tirato fuori il cartellino rosso per il giocatore giallorosso. In quella fase del match, con la qualificazione ormai sfumata, il rosso a Mancini non ha inciso più di tanto.

Ma sicuramente inciderà nella prima (o nelle prime, si attende la decisione del giudice sportivo) partita della prossima stagione in Europa League. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che Mancini sarà squalificato e dunque non potrà essere utilizzato.

