Calciomercato Roma, si apre il casting per il portiere

Il prossimo calciomercato Roma vedrà senz’altro dei movimenti per quanto riguarda i portieri. Al momento solo Mirante infatti sembra essere certo di rimanere.

Il terzo portiere Fuzato infatti sicuramente partirà verso il Portogallo per vestire la maglia del Gil Vicente. Il rientrante Olsen invece dovrebbe finire al Bayer Leverkusen dopo l’esperienza con il Cagliari. E il futuro del titolare Pau Lopez non sembra essere più così sicuro.

Calciomercato Roma, Lopez nella lista dei cedibili

Anche l’ultima incertezza arrivata in Europa League contro il Siviglia ha evidenziato il momento nero di Pau Lopez. Che in questo finale di stagione non è riuscito a dare sicurezza al reparto e ha commesso degli errori abbastanza evidenti. Complice forse quell’infortunio al polso che lo ha costretto ad un lungo stop dopo la fine del lockdown. Lo spagnolo, sul quale la Roma ha investito quasi trenta milioni di euro prendendolo una stagione fa dal Betis, potrebbe insomma finire anche lui nella lista dei cedibili.

Anche se – come sottolinea Il Corriere dello Sport – sarà difficile trovare un club disposto a sborsare almeno 22 milioni. Ad ogni modo la Roma starebbe iniziando a sondare altre alternative tra i pali. Si starebbe infatti pensando ad uno scambio di prestiti con il Torino, con Sirigu che arriverebbe a difendere i pali giallorossi. Estremo difensore di grande esperienza, è nel giro della nazionale e il suo rendimento negli ultimi anni è stato sempre costante. Piacciono anche Gollini dell’Atalanta e Cragno del Cagliari, ma in entrambi i casi è difficile che i rispettivi club si privino di loro.

