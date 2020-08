Cagliari e Roma potrebbero incrociare le proprie strade per quanto riguarda il reperimento di un nuovo portiere in vista della prossima stagione

Autore di un finale di stagione molto importante al rientro dall’infortunio, Alessio Cragno è uno dei portieri maggiormente corteggiati in sede di calciomercato. Dopo il prolungamento firmato nel maggio del 2019, il 26enne ha un contratto con il Cagliari fino al 2024, ma la sua volontà di compiere un salto in carriera potrebbe avere la meglio sui propositi di incedibilità di Giulini. Il club sardo, non a caso, si sta già guardando attorno e secondo ‘L’Unione Sarda’ avrebbe già messo nel mirino il sostituto del ragazzo.

Calciomercato Roma, intrigo Cragno Sirigu

Secondo il quotidiano, il principale obiettivo di Eusebio Di Francesco è Salvatore Sirigu. In rotta con il Torino, l’ex Psg piace anche alla Roma, ma il fascino di poter giocare per la prima volta nella sua Sardegna è reale. Il club giallorosso, d’altro canto, non ha mai tolto dai propri taccuini il nome di Cragno, che diventerebbe a quel punto l’obiettivo principale. Valutato circa 25 milioni di euro, il ragazzo piace anche all’Inter, che gli garantirebbe tuttavia solamente il ruolo di vice Handanovic, mentre nella Capitale potrebbe diventare un titolare indiscusso.

Prima di fare mosse ufficiali, tuttavia, la Roma ha bisogno di sistemare la questione Pau Lopez, messo sul mercato per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Nell’eventuale trattativa con i sardi, da Trigoria possono giocarsi alcune carte gradite al neo tecnico, come Antonucci, Juan Jesus e Riccardi.

