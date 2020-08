Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko torna in bilico: le sue parole nel post-partita degli ottavi di Europa League hanno evidenziato una differenza di vedute con l’allenatore Fonseca.

Il dopo-partita di Siviglia-Roma è stato parecchio concitato. Un finale di stagione ben differente da quello che immaginavano sia i tifosi che gli stessi calciatori giallorossi. C’era la volontà di andare fino in fondo, ma è andato tutto storto. La Roma ha giocato malissimo, dominata dal Siviglia. E Dzeko non ha apprezzato il fatto di non avere ricevuto palle giocabili, facendolo capire con le sue dichiarazioni nel post-partita. Delle parole che sono state indirizzate all’allenatore Paulo Fonseca, incapace di cambiare tattica a partita in corso. Critiche accettate dall’allenatore, che ha detto di essere stato il principale responsabile.

LEGGI ANCHE –>>Cessione Roma, arriva la conferma ufficiale: il comunicato

Calciomercato Roma, quale futuro per Dzeko?

Con l’arrivo di Friedkin c’è l’intenzione di confermare tutti i principali punti di forza della squadra. Tra questi c’è anche Dzeko, che avendo l’ingaggio più alto della rosa era invece a rischio cessione con Pallotta per via dei conti in rosso del club. Ora però il futuro di Dzeko secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” è nuovamente in bilico. Alla base dei dubbi dell’attaccante ci sarebbero proprio i contrasti con Fonseca. Si sente troppo sacrificato e dopo l’ennesima stagione senza trofei il suo futuro è in dubbio.

Ci sono stati sondaggi da parte di Juventus e Inter per possibili scambi con la Roma. Sarà lo stesso Dzeko a decidere se proseguire in giallorosso o se cambiare aria, con o senza Fonseca.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, ipotesi di un clamoroso ritorno in società

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!