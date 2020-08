Calciomercato Roma, insidia Benfica per un obiettivo giallorosso

Calciomercato Roma, il Benfica – che sta trattando anche Cavani – è in trattativa con l’obiettivo giallorosso per la difesa Jan Vertonghen, svincolatosi dal Tottenham.

La Roma deve fare al più presto chiarezza a livello dirigenziale per non perdere troppo tempo in ottica calciomercato. Il passaggio di proprietà con Friedkin che prenderà le redini della società al posto di Pallotta è ormai cosa fatta. C’è però una certa urgenza di rinnovare i quadri dirigenziali e capire chi sarà il nuovo direttore sportivo che dovrà rintracciare i rinforzi giusti per migliorare l’attuale rosa. Anche perché quelli che sono dei possibili obiettivi di calciomercato potrebbero non aspettare e nel frattempo accasarsi in alti club. Come nel caso di Jan Vertonghen.

Calciomercato Roma, Benfica su Vertonghen

Il nazionale belga, accostato in più occasioni al club giallorosso, secondo O Jogo sarebbe nel mirino del Benfica. La squadra portoghese dopo il ritorno dell’allenatore Jorge Jesus è molto ambiziosa e avrebbe puntato anche Cavani, calciatore che aveva dato la sua disponibilità a vestire la maglia giallorossa anche se la trattativa era stata portata avanti da una cordata sudamericana interessata all’acquisto del club.

La Roma dovrebbe tornare alla carica per Chris Smalling, ma dovrà decidere se Jan Vertonghen è un’alternativa all’inglese o meno. E magari farlo in fretta perché ci sono altre squadre come il Benfica che potrebbero accelerare.

