Dopo l’esonero di Sarri, sembra vicino all’addio dalla Juventus anche Paratici, obiettivo principale di Friedkin come Ds

Ci siamo, la rivoluzione in casa Juventus è iniziata. Il primo passo è stato mosso con l’esonero di Sarri, ma Agnelli non sembra intenzionato a fermarsi al capitolo allenatore. Un tecnico che, tra le altre cose, è stato fortemente sponsorizzato da Fabio Paratici e Pavel Nedved, che rischiano grosso in queste ore. Il presidente bianconero avrebbe confermato Allegri a maggio 2019, ma alla fine ha prevalso la linea dei due dirigenti.

LEGGI ANCHE >>> Roma, i piani di Friedkin per il direttore sportivo e l’allenatore

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin ‘sogna’ il nuovo direttore sportivo

Calciomercato Roma, ‘Sky’: Paratici verso l’addio

Ecco perché, secondo ‘Sky Sport’, la posizione Paratici sta vacillando fortemente, lasciando intravedere i sintomi di un addio imminente- Una situazione che la Roma sta studiando con grande attenzione, visto che proprio l’attuale CFO bianconero è il primo obiettivo di Friedkin per il ruolo di direttore sportivo. In ottimi rapporti con Fienga e con due intermediari molto attivi a Trigoria, il dirigente piacentino ha anche diversi estimatori in Premier League.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!