Calciomercato Roma, possibili novità a centrocampo

Il calciomercato Roma sta per entrare nel vivo ora che gli impegni sul campo dei giallorossi sono terminati. Ecco le ultime voci.

Il passaggio di proprietà farà sì che la Roma potrà tenersi stretta i suoi gioielli, ma all’orizzonte ci sono comunque diverse cessioni che serviranno a reperire delle risorse importanti in termini economici. Nella lista dei partenti i tanti elementi che non rientrano nei piani tecnici di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, l’Arsenal segue Diawara

Qualcosa potrebbe muoversi in uscita in casa Roma anche per quanto riguarda dei giocatori che in questa stagione hanno giocato molto sotto la guida di Fonseca. Uno di questi è Amadou Diawara, che è finito nel mirino dell’Arsenal. I Gunners infatti dovranno cercare una pedina in mezzo al campo se lasceranno partire Torreira (per il quale si vocifera un ritorno in Italia) e il calciatore della Roma sembra essere nella lista dell’allenatore Arteta.

L’agente di Veretout ha invece fatto chiarezza sulla posizione del suo assistito, visto che il mediano francese – assente in Europa League contro il Siviglia – a Napoli aveva incontrato il direttore sportivo dei partenopei Giuntoli. “Certamente Jordan deve fare delle sue valutazioni, ma non ha problemi a restare in questa squadra e in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma” ha detto l’agente Giuffredi. Spegnendo, almeno per il momento, ogni possibile voce riguardo il futuro del calcatore.

