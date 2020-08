Calciomercato Roma, a centrocampo il primo obiettivo della lista

Il calciomercato Roma sarà argomento caldissimo in queste settimane, con i giallorossi che sono intenzionati a rinnovare il loro organico in vista della prossima stagione.

Stagione che non è lontanissima, tutt’altro, visto che il ritiro è in programma già il 27 di questo mese e il campionato inizierà il 19 settembre. Per questo motivo ci si dovrà affrontare e il club capitolino, che da poco ha un nuovo proprietario, sembra avere le idee chiare in chiave mercato. Non si potrà prescindere da alcune cessioni. Non quelle dei big Zaniolo e Pellegrini, saranno ceduti i giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Una mossa che servirà ad abbassare il tetto degli ingaggi e nello stesso tempo a reperire nuove risorse economiche.

Calciomercato Roma, Castrovilli in pole position

Quindi potranno iniziare le trattative per portare nella capitale i giocatori che fanno al caso del gioco di Fonseca. E come riporta Il Corriere dello Sport i giallorossi sono molto interessati a Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. L’entuorage del calciatore sarebbe già stato informato della volontà della Roma di fare un’offerta per il calciatore, anche se non sarà facile convincere il patron Commisso a lasciar partire un altro dei suoi gioielli. Centrocampista moderno e giovane (23 anni), Castrovilli ha un ingaggio di 1 milione di euro più bonus ed è dunque in linea con i parametri economici dei giallorossi. Che per lui potrebbero inserire nella trattativa i giovani Calafiori e Riccardi, oppure anche Florenzi e Juan Jesus.

