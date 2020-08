Roma, Pastore si opera per rimanere in giallorosso

Javier Pastore vuole rimanere alla Roma. E d’accordo con il club tenterà una strada chirurgica per tornare a essere il campione che i giallorossi hanno fortemente voluto.

Sul valore del calciatore argentino ex Palermo e Psg c’è poco da discutere. Quando il fisico lo ha sorretto ha dispensato lampi di classe. Troppo pochi, però, per una Roma che contava molto su di lui per lottare per obiettivi importante. Quest’anno Fonseca lo ha potuto impiegare con il contagocce, e dire che il modulo che prevede due trequartisti avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche. Pastore e la Roma comunque per il momento hanno intenzione di continuare insieme. E per questo è stata presa una importante decisione.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, incontro Giuntoli-Veretout: tifosi furiosi

Roma, quasi due mesi di stop per Pastore

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore argentino ha intenzione di mettere fine ai suo cronici problemi all’anca. E per questo motivo è volato a Barcellona, d’accordo con il club, per una visita specialistica. Quindi mercoledì prossimo sarà sottoposto ad un intervento chirurghico. E’ dallo scorso mese di novembre che il trequartista argentino deve combattere con il dolore, un dolore che ne sta condizionando la carriera.

Dopo l’operazione il calciatore argentino dovrà rimanere fuori dal campo per circa due mesi. Quindi si ripresenterà a Trigoria per proseguire il suo rapporto con la Roma. Se viceversa l’operazione non darà buoni risultati e il problema all’anca si riprenderà, allora Pastore dovrà considerare l’ipotesi della rescissione consensuale del contratto.

LEGGI ANCHE –>Roma, documento ufficiale: ecco la prima decisione di Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!