Roma, via libera della Giunta comunale per lo stadio nuovo

Roma, è arrivato l’ok della Giunta all’accordo di programma con Regione e Città Metropolitana, penultimo passaggio in Campidoglio per il nuovo stadio che sorgerà a Tor di Valle.

Dopo il passaggio ufficiale di proprietà da Pallotta a Friedkin, per la Roma c’è da registrare un altro passo in avanti molto importante. Quello relativo al nuovo stadio. Uno stadio che era al centro del progetto di Pallotta e che invece dopo nove anni non è stato nemmeno iniziato. Uno dei tanti motivo per cui ha lasciato.

Ieri dal Campidoglio è arrivato il penultimo passo verso l’inizio dei lavori per il nuovo stadio che sorgerà a Tor di Valle.

Roma, il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale.

“La Giunta capitolina ha approvato le due delibere necessarie e propedeutiche per l’approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, ovvero la convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore.

La Giunta capitolina ha dato via libera alla delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all’adeguamento del progetto definitivo dell’unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il cosiddetto Nodo Marconi. È stata anche approvata la delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido.

L’intera unificazione di via del Mare e via Ostiense, che permetterà di migliorare non solo l’accessibilità all’area del nuovo stadio ma anche al centro città e al litorale di Roma, è espressamente prevista dalla delibera n.32 approvata nel 2017 dall’Assemblea capitolina in cui si conferma la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del nuovo stadio a Tor di Valle.

Per quanto riguarda il potenziamento/rinnovo della linea ferroviaria Roma-Lido sono previsti interventi da parte della Regione Lazio come la fornitura di nuovo materiale rotabile, per un costo stimato pari ad un totale di 180 milioni di euro; Roma Capitale provvederà al completamento della nuova fermata di Acilia Sud, ad un intervento di ristrutturazione e potenziamento dell’attuale fermata di Tor di Valle, alla realizzazione di due tronchini per l’inversione di marcia dei treni a valle della stazione di Acilia e a fornire materiale rotabile in modalità di comodato d’uso”.

