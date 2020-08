Calciomercato Roma, Di Francesco sogna due giallorossi

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari, vorrebbe portare in Sardegna due calciatori giallorossi

Con l’arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari potrebbe aprirsi un asse di mercato abbastanza caldo tra la Roma e i rossoblù. Come già scritto nelle scorse settimane il tecnico pescarese sarebbe intenzionato a portare in Sardegna alcuni calciatori allenati durante la sua esperienza capitolina.

Il primo nome sulla lista è sempre quello di Juan Jesus. Il presidente Tommaso Giulini già nei mesi passati aveva cercato di convincere la Roma a cedergli il difensore brasiliano e adesso potrebbe tornare alla carica per accontentare il “suo” nuovo mister.

Dall’altra parte la società giallorossa non ha mai nascosto il suo interesse per il portiere Alessio Cragno e adesso, con la posizione di Pau Lopez che appare più in bilico che mai, potrebbe decidere di affondare il colpo per riuscire a portarlo a Trigoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Sabatini si defila ufficialmente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, intreccio rovente con Di Francesco

Calciomercato Roma, Florenzi il sogno di Di Francesco

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari vorrebbe fare un tentativo anche per quanto riguarda l’acquisto di Alessandro Florenzi. Il laterale destro però, dopo la fine del prestito con il Valencia e il suo ritorno nella Capitale, è richiesto da più club e quindi la pista di un suo arrivo in Sardegna sembra difficilmente percorribile.

In più l’ingaggio del calciatore che si aggira sui 3 milioni di euro, sembra un ostacolo quasi insuperabile per la società rossoblù. A favore del Cagliari potrebbe giocare la possibilità che Florenzi potrebbe ritrovare come compagno di squadra Radja Nainggollan e appunto l’arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina degli isolani.

C. C.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, idea Orta (Leeds) come Direttore Sportivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il piano ‘portieri’: da Gollini e Cragno. E Sirigu…

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!