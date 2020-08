CALCIOMERCATO ROMA FUTURO ALESSANDRO FLORENZI – Di ritorno ormai dal prestito di sei mesi al Valencia, dove ha totalizzato 14 presenze, il calciatore romano dovrà scegliere la sua prossima destinazione, che con grandi probabilità sarà italiana. L’avventura all’estero di pochi mesi ha fatto comunque crescere il ragazzo, il quale però ha deciso che rimarrà in Serie A.

Calciomercato Roma, Di Francesco vuole Florenzi

Dopo Atalanta, Fiorentina e Inter, adesso anche il Cagliari si inserisce sull’esterno classe ’91. La valutazione della Roma è tra i 13 e i 15 milioni di euro, tutta plusvalenza per le casse giallorosse. Come riporato dal ‘Corriere dello Sport’, il duttile calciatore è un profilo ideale che piace molto al neo tecnico del club sardo, vale a dire Eusebio Di Francesco. In Sardegna Florenzi troverà proprio l’ex tecnico della Roma con il quale ha sicuramente un ottimo rapporto. Inoltre potrebbe ritrovare anche Radja Nainggolan, sul quale però il Cagliari dovrà trovare l’accordo con l’Inter per il centrocampista belga.

Ostacolo ingaggio Florenzi Cagliari

Affidabilità, esperienza e qualità in più per rinforzare la rosa rossoblu. La trattativa non è facile, nemmeno impossibile. Un ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del calciatore romano, che nella capitale guadagna 3 milioni di euro netti a stagione. La voglia però di giocare con continuità, anche in vista dei prossimi Europei, in programma da giugno, potrà portare Florenzi alla scelta di ridursi leggermente lo stipendio.

