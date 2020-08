CALCIOMERCATO ROMA PORTIERE – La maggioranza dei tifosi giallorossi si sono scagliati contro Pau Lopez per gli errori fatti nella partita di giovedì scorso contro il Siviglia, confermando le critiche dei mesi passati riguardo l’affidabilità dell’estermo difensore spagnolo, che permane nel giro della Nazionale maggiore abbastanza stabilmente.

Calciomercato Roma, il piano ‘portieri’

La situazione legata a chi difenderà i pali del club capitolino dalla prossima stagione è abbastanza delicata e l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa un punto della situazione. I nomi più caldi rimangono quelli di Alessio Cragno (classe ’94) e Pierluigi Gollini (classe ’95). Due portieri esperti del nostro campionato e abbastanza giovani per quel ruolo. C’è un’altra pista però che potrebbe scaldarsi nelle prossime ore, quella legata a Salvatore Sirigu, classe ’87 questa volta, sul quale però c’è anche il Cagliari, che a quel punto libererebbe Cragno.

Infortunio Gollini, out 2-3 mesi

Ecco allora che il “piano B” potrebbe assumere più consistenza: con l’allontanamento di Petrachi i rapporti tra Roma e Torino sono diventati accettabili e i club stanno già ragionando sullo scambio di prestiti tra Lopez e Sirigu per la prossima stagione. L’estremo difensore granata è in rotta con il presidente Cairo e vorrebbe comunque provare a convincere il CT della Nazionale Mancini a portarlo tra i tre dei prossimi Europei (capitale destinazione molto gradita. Intanto da segnalare alcuni aggiornamenti legati all’infortunio del portiere dell’Atalanta Gollini: per lui lesione del crociato e 2-3 mesi di stop.

