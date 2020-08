Calciomercato Roma, la lunga lista delle cessioni

Il calciomercato Roma è sicuramente al centro dell’interesse dei tifosi giallorossi in questo mese d’agosto. E sono previste tante cessioni.

Ormai non è una novità il fatto che il club giallorosso intende lasciar partire molti giocatori. L’obiettivo è doppio. Ovvero riuscire ad abbassare in questo modo il monte ingaggi e nello stesso tempo recuperare delle importanti risorse economiche per il bilancio. Si stima che la Roma dovrà incassare dalle cessioni estive una somma di 80-100 milioni di euro. Già, ma come?

Il club giallorosso già è riuscito a piazzare qualche elemento che non rientra nei piani tecnici (Gonalons e Defrel ad esempio), ma la lista delle cessioni è ancora lunghissima.

Calciomercato Roma, chi c’è in partenza

Ci sono anche dei dubbi riguardo la cessione di alcuni elementi, come ad esempio Javier Pastore che sta cercando di risolvere il problema all’anca. Meno su altri elementi. Come riporta Il Corriere dello Sport ormai Kluivert e Under sono da tempo ai margini della squadra, tant’è che hanno giocato pochissimo nell’ultimo periodo. Si aspetta una buona offerta per il primo, il secondo piace al Napoli. Olsen piace al Bayer Leversekun, mentre bisognerà trovare una sistemazione a Karsdorp e Florenzi.

Quest’ultimo ha un ingaggio importante ma Fiorentina e Atalanta rimangono sulle sue tracce. Anche Schick è nella lista dei partenti, ma il suo futuro si capirà meglio solo quando rientrerà dal prestito al Lipsia, che non lo ha riscattato. In uscita anche Juan Jesus, Fazio e Perotti. Il quotidiano sportivo sottolinea che le loro cessioni farebbero risparmiare al club ben 13 milioni di ingaggi.

