CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Con ogni probabilità non sarà Fabio Paratici il nuovo diesse del club capitolino, con il ds della Juventus che è destinato a rimanere in bianconero, almeno per un’altra stagione. Continua, dunque, il casting, per quel ruolo, anche se, come riportato da ‘IlRomanista.eu’ non sembra essere una priorità.

Calciomercato Roma, Orta nome nuovo come ds

Lo stesso sito in questione riporta anche una novità per quanto riguarda proprio quel ruolo dirigenziale. Infatti se sono solamente voci quelle del possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Roma, per quanto riguarda il direttore sportivo, il nome arriva dall’oltremanica, dove chi ha fatto molto bene è stato Victor Orta, diesse del Leeds, che proprio due anni fa aveva voluto Marcelo Bielsa sulla panchina.

Calciomercato Roma tra presente e futuro

Step by step verranno messi tasselli nella nuova Roma, dove al momento Guido Fienga ha ancora come punto di riferimento James Pallotta, fino alla data del closing. Il CEO giallorosso per ora sta gestendo in prima persona le cessioni, quelle più difficile con i vari esuberi da piazzare. Per ora sembra essere abbastanza salda la panchina di Paulo Fonseca, non che non gli debbano essere rimproverati precisi addebiti, ma al momento prevalgono più le attenuanti. E l’ultimo nome fatto è quello di Victor Orta, a breve (ma non troppo) ci saranno novità.

