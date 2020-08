Calciomercato Roma, la Fifa anticipa il trasferimento di Pedro

Calciomercato Roma, la Fifa World Cup attraverso il suo account ufficiale ha fatto gli auguri a Pedro per la sua nuova esperienza giallorossa

Sembra davvero mancare solo l’ufficialità per il passaggio di Pedro alla Roma. Un ulteriore indizio in questa direzione è arrivato anche da parte dell’account ufficiale della Fifa World Cup. In un tweet infatti sono arrivati un saluto e un augurio per la prossima avventura calcistica dell’attaccante spagnolo. Il calciatore come ormai è noto ha da poco rescisso il suo contratto che lo legava al Chelsea.

Pedro si sta riprendendo dopo l’intervento chirurgico che si è reso necessario a causa dell’infortunio alla spalla rimediato durante la finale di Fa Cup giocata e persa contro l’Arsenal sabato scorso.

👋 A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner 👏 Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 9, 2020



