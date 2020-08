Calciomercato Roma, ombra Pochettino su Fonseca

Calciomercato Roma, Fonseca sembra destinato a rimanere sulla panchina della Roma. Ma arriva una indiscrezione dalla Spagna.

Paulo Fonseca ha chiuso la sua prima stagione giallorossa al quinto posto e con l’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League. Un bottino non certo soddisfacente, ma il tecnico portoghese ha dimostrato comunque il suo valore e la Roma pare essere intenzionata a confermarlo anche nella prossima stagione. In questo modo potrebbe anche continuare nel suo nuovo progetto tattico, la difesa a tre con il doppio trequartista alle spalle di Dzeko.

A incidere sul rendimento non ottimale della sua squadra- sottolinea il Corriere dello Sport – è stata anche l’incertezza societaria e lo stop legato al coronavirus. Tuttavia c’è chi anche chi parla di un possibile ribaltone in panchina.

Calciomercato Roma, Pochettino nel mirino dei giallorossi

L’indiscrezione su un possibile cambio in panchina in casa Roma arriva dalla Spagna. Il quotidiano AS ha infatti rivelato che il club sarebbe interessato a Mauricio Pochettino. L’allenatore è al momento libero da impegni dopo l’esonero arrivato da parte del Tottenham nel corso della stagione appena conclusa. Tecnico argentino ma ormai con una grande esperienza europea, ha portato gli Spurs tra le big del calcio inglese.

Il nome di Pochettino era stato accostato anche alla Juventus prima che annunciasse Pirlo come nuovo allenatore. E di lui si è parlato anche possibile sostituto di Tuchel sulla panchina del Psg.

