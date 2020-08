Roma, le pagelle di fine anno: ecco promossi e bocciati

Roma, è tempo di pagelle per i giallorossi. La stagione è terminata con il quinto posto per l’undici di Fonseca, che dunque non è riuscita a conquistare un piazzemento per la prossima Champions League. In Europa League pure è arrivata una eliminazione agli ottavi che non può essere certo considerata come un buon risultato. Ecco comunque i voti e le valutazioni di tutti i giocatori giallorossi.

