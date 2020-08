Calciomercato Roma, si prospetta un derby per due calciatori

Calciomercato Roma, si rincorrono i rumors che vorrebbero i giallorossi e la Lazio pronte a contendersi due calciatori

Nonostante la Roma sia alle prese con le grandi manovre dal punto di vista societario, continuano a rincorrersi le voci di mercato su possibili interessamenti per alcuni calciatori. In particolare sembra che in questo periodo i giallorossi siano pronti a sfidarsi con la Lazio nell’ambito di due trattative.

La prima, secondo quanto scritto da tuttomercato.web, riguarda un nome tornato di moda dalle parti di Trigoria. Si tratta dell’esterno argentino dello Sporting Lisbona Marcos Acuna, accostato aila Roma già nei mesi passati.

Il classe ’91 potrebbe rappresentare un’alternativa importante per Spinazzola e Kolarov, ma sarebbe forte l’interessamento anche della Lazio che avrebbe individuato nel nazionale argentino l’erede di Senad Lulic.

Calciomercato Roma, corsa aperta per King

L’altra pista di mercato che sembra essersi aperta in questi giorni, riguarda l’attaccante del Bournemouth Joshua King. In questo caso più che derby tra Roma e Lazio si potrebbe parlare di una vera e propria asta tra diversi club che si sono messe sulle tracce del calciatore.

Infatti, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, le richieste per l’attaccante norvegese sarebbero numerose e andrebbero a coinvolgere sia team di Premier League, come Manchester United, Everton , Newcastle e Brighton, che altre squadre europee, come Paris Saint Germain e appunto Roma e Lazio.

Tuttavia l’ostacolo difficile da superare sarebbe la richiesta economica del Bournemouth non disponibile a cedere il cartellino del calciatore per meno di 28 milioni di euro. Una conferma in questo senso arriverebbe da una recente offerta di 20 milioni di sterline da parte “Red Devils” non accettata dalla dirigenza dei “Cherries”.

