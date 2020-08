Calciomercato Roma, fino a qualche giorno fa sembrava scontata la conferma di Fonseca in panchina. Ma dalla Spagna arrivano dei rumors riguardo Mauricio Pochettino.

La Roma sta per vivere una nuova fase. Manca ancora il closing, ma non ci sono dubbi sul passaggio di mano tra James Pallotta e Dan Friedkin, destinato a diventare il nuovo proprietario del club. Potrebbero esserci dunque delle novità non sono a livello dirigenziale ma anche a livello tecnico. E dalla Spagna si è parlato come Pochettino come nuovo possibile allenatore giallorosso al posto di Fonseca.



Calciomercato Roma, Pochettino cerca una nuova esperienza

Il sito calciomercato.it ha sottolineato come non ci sia stato alcun contatto però tra l’allenatore argentino e la dirigenza giallorossa. Tuttavia nei giorni scorsi c’era stata un’apertura del tecnico verso una nuova avventura. Pochettino in una intervista a “El Pais” ha infatti dichiarato di essere interessato al progetto tecnico e l’ambiente nel quale dovrà lavorare più che all’ingaggio. E sarebbe dunque pronto a rinunciare anche a somme importanti, se consideriamo che il suo ultimo ingaggio è stato di dieci milioni di euro.

Al momento però come detto ancora non c’è stato alcun contatto, quindi il rumor arrivato dalla Spagna – almeno per ora – è destinato a rimanere tale.

