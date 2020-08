Calciomercato Roma, Atalanta forte su Karsdorp

Calciomercato Roma, come già anticipato in esclusiva da AsRomalive, l’Atalanta sarebbe fortemente interessata all’acquisto dell’esterno olandese Rick Karsdorp

Conferme in questa direzione infatti, arrivano dal sito vi.nl, che tra le squadre in lizza per accaparrarsi le prestazioni del calciatore riporta anche quella bergamasca. Tra i club interessati a Karsdorp ci sarebbero anche Besiktas, Schalke 04, Olympiakos Southampton, Augusta e Napoli.

Il calciatore, di proprietà della Roma, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Feyenoord, proprio la squadra dalla quale i giallorossi lo hanno acquistato nel 2017 per volere del direttore sportivo Monchi. Ritornato in terra natia l’esterno ha ritrovato la verve dei giorni migliori, tanto è vero che il tecnico Dick Advocaat avrebbe fatto carte false pur di trattenerlo ancora in maglia biancorossa.

Nelle ultime settimane il giocatore ha vissuto un dramma familiare a causa del ricovero del figlio di un anno all’ospedale Bambin Gesù per problemi di salute. Il piccolo adesso sta bene e la Roma in questo periodo difficile ha mantenuto il massimo riserbo sulla situazione stando accanto ai coniugi Karsdorp.

Calciomercato Roma, Karsdorp alla corte di Gasperini

Come già ricordato, qualche settimana fa il sito AsRomalive aveva parlato in esclusiva di un possibile approdo di Karsdorp all’Atalanta. In particolare la vicenda riguardava la cessione da parte degli orobici di Robin Gosens all’estero e l’arrivo dell’olandese alla corte del tecnico Gasperini.

L’operazione sarebbe facilitata dal fatto che entrambi i calciatori appartengono alla stessa scuderia di agenti e anche dal fatto che Karsdorp gradirebbe molto la destinazione bergamasca, convinto che il gioco dell’allenatore piemontese possa esaltare le sue qualità.

C. C.

