CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI – L’unica certezza della nuova Roma targata Friedkin è quella del 17 agosto prossimo, data prevista per il closing e il passaggio di mano ufficiale da James Pallotta al magnate e imprenditore texano. Da lì in poi passo dopo passo verrà costruita la squadra che verrà, ma per il mercato dei calciatori (ultimo tassello) bisognerà aspettare che venga sistemato prima tutto l’asset societario, dirigenti inclusi.

Calciomercato Roma, si riapre per Milik

Quando sarà la volta del calciomercato in entrata (in uscita sta lavorando il CEO e ad Guido Fienga), la società capitolina si farà trovare pronta. Da capire, in primis, chi sarà l’allenatore della Roma della prossima stagione, se rimarrà Fonseca o si opterà per un’altra strata. Al netto di tutto questo, intanto, il sito ‘ilromanista.eu’, riporta come si sia riaperta la trattativa con il Napoli per portare Arkadiusz Milik in giallorosso, con il percorso inverso che farebbe Cengiz Under, sul quale c’è tutt’ora una trattativa in standby.

Milik alla Roma ‘grazie’ a Sarri

“È probabile che sia Arkadius Milik il centravanti della Roma del prossimo anno”, apre l’articolo del sito sopra riportato. Trattativa dunque riaperta dopo che lo stesso attaccante polacco aveva raggiunto da tempo un accordo con la Juventus, legato però alla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Visto l’esonero di quest’ultimo, e viso che comunque la ‘Vecchia Signora’ non aveva trovato ancora l’accordo col Napoli (richiesta di 45 milioni di euro per l’ex Ajax) che potrà perdere il giocatore tra un anno a zero, adesso si sono ribaltate le carte in tavola. La Roma ha chiesto ufficialmente il calciatore, ma dovrà trovare un accordo con i partenopei, giocandosi la carta Cengiz Under. La conclusione o meno dell’affare, dipenderà anche dal futuro di Edin Dzeko.

