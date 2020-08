Calciomercato Roma, c’è da risolvere il nodo portiere

Il prossimo calciomercato Roma entrerà nel vivo davvero nel giro di pochi. La società giallorossa è già al lavoro per rinforzare la rosa.

Del resto il prossimo campionato di serie A prenderà il via il 19 settembre e questo vuol dire che tra una ventina di giorni le squadre inizieranno già a radunarsi. Prima di comprare il club giallorosso dovrà per forza di cose cedere quei giocatori che ormai non rientrano più nei piani tecnici. Per recuperare risorse economiche e allo stesso tempo anche alleggerire il monte ingaggi.

Uno dei problemi recenti che si è manifestato è il rendimento di Pau Lopez. Il portiere spagnolo ha avuto diverse incertezze e dunque una sua cessione non è del tutto da escludere, in un reparto che comunque vedrà Fuzato partire in prestito verso il Gil Vicente. E’ tornato Olsen, ma è solo di passaggio.



Calciomercato Roma, gli ultimi rumors

Come sottolinea il Corriere dello Sport la cessione di Pau Lopez non è da escludere, anche perchè ha uno stipendio non eccessivo che potrebbe attirare diversi club europei. Di sicuro però la Roma non lo cederebbe a meno di 22 milioni di euro. Bayer Leverkusen e Hertha Berlino sarebbero interessate, ma per ora non hanno formulato offerte concrete. Altro portiere in uscita è Robin Olsen. Per il quale il Celtic ha proposto un prestito gratuito. Ma la Roma vuole monetizzare la sua cessione.

Nel frattempo difficile pensare allo scambio di prestiti con il Torino tra Lopez e Sirigu, del quale si era parlato negli ultimi giorni. Il patron granata Cairo ha escluso questo tipo di operazione.

