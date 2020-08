Calciomercato Roma, il messaggio di Pedro: “Non vedo l’ora”

Calciomercato Roma, sarà Pedro il primo tassello. La Fifa ha di fatto ufficializzato il suo passaggio in maglia giallorossa.

Un campione che non ha certo bisogno di presentazioni. Nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto praticamente. E non è un modo di dire. Dai mondiali ai campionati nazionali, dalla Supercoppa Europea alla Champions, non c’è trofeo che questo campione non abbia alzato al cielo. Dopo aver chiuso la sua parentesi con il Chelsea, si è liberato a costo zero e la Roma non si è fatta sfuggire questa occasione.

Calciomercato Roma, Pedro pronto all’avventura con la Roma

Il calciatore spagnolo a sua volta ha ringraziato il Chelsea e ha chiuso il sul messaggio così: “Dico addio molto soddisfatto di questa fase della mia carriera, e sono anche molto entusiasta dell’inizio della prossima”. Come riporta “Il Corriere dello Sport” il calciatore a breve si trasferirà sulla capitale, con la speranza di essere al più presto a disposizione del tecnico Paulo Fonseca. Dopo l’infortunio subito nella finale di FA Cup alla spalla avrà bisogno di un periodo di riabilitazione, ma nel frattempo ha già parlato più volte al telefono con il tecnico giallorosso. Il suo contratto è di due anni con una opzione per il terzo e ora la domanda è: quale numero di maglia vestirà?

Pedro nel corso della sua carriera ha vestito spesso le maglie 7 e 11, numeri che però nella Roma sono già occupati da Pellegrini e Kolarov. Due giocatori che dovrebbero rimanere ancora in giallorosso. Per questo il quotidiano sportivo ipotizza che Pedro possa vestire il 17, numero che potrebbe essere lasciato libero se la Roma cederà – come pare – Cengiz Under, e che il calciatore ha già vestito in passato. Un numero scaramantico in Italia, ma con il quale Pedro ha già vinto la bellezza di 12 trofei.

