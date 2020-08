Per la panchina della Roma, in Spagna continuano a considerare l’ipotesi Pochettino e c’è chi parla di un budget per il mercato da top club

In attesa del closing definitivo per il passaggio della Roma a Dan Friedkin, i futuri proprietari giallorossi si stanno già muovendo per costruire una squadra e un’impalcatura dirigenziale e tecnica importante. In quest’ottica, anche la posizione di Paulo Fonseca è oggetto di attenta analisi. Lanciata nelle scorse ore da ‘As’, la candidatura di Mauricio Pochettino ha trovato riscontro anche presso i colleghi di Calciomercato.it, ma non solo.

Calciomercato Roma, Pochettino e un budget da top club

Secondo ‘Don Balon’, infatti, l’allenatore argentino avrebbe rifiutato la panchina della Juventus perché non gli era stato garantita la rivoluzione richiesta, con ben 12 giocatori considerati da cedere dall’ex Tottenham. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, secondo il sito spagnolo la nuova proprietà romanista lo avrebbe sedotto con un budget mercato di ben 180 milioni di euro. Una cifra che, in realtà, sembra un po’ lontana dalle reali possibilità capitoline, a men che non comprenda anche gli introiti di alcune cessioni importanti. Staremo a vedere.

