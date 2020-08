Calciomercato Roma, interesse per il giovane dell’Empoli

Calciomercato Roma, i giallorossi, insieme a Inter e Fiorentina, sarebbero in corsa per accaparrarsi le prestazioni di un giovane centrocampista di proprietà dell’Empoli

Samuele Ricci è uno dei giovani che più si è messo in luce con la maglia dell’Empoli durante l’ultimo campionato di serie B scatenando inevitabilmente le attenzioni dei maggiori club italiani. Già nelle scorse settimane si era fatto registrare l’interesse del Napoli sul centrocampista, con il presidente toscano Corsi che più di una volta ha confermato “l’attrazione” da parte dei partenopei.

In realtà sulle tracce del centrocampista ci sarebbe anche la Roma che insieme all’Inter avrebbe chiesto informazioni all’Empoli per il ragazzo. In particolare però sarebbe la Fiorentina il club favorito per il classe ‘2001. Negli ultimi giorni i viola avrebbero infatti dato una decisa accelerata alla trattativa e potrebbero presto chiudere l’affare.

Calciomercato Roma, Fiorentina in pole per Ricci

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina sarebbe in pole position per Samuele Ricci riuscendo a battere così la concorrenza degli altri club italiani. Per il centrocampista la società del patron Rocco Commisso starebbe pensando ad un’operazione simile a quella portata a termine nella scorsa stagione con Amrabat, acquistato e tenuto un anno in prestito al Verona.

La stessa cosa potrebbe accadere con il giovanissimo talento dell’Empoli. I viola infatti, sempre secondo La Nazione, potrebbero acquistare Ricci e lasciarlo agli azzurri per una stagione rinnovando contestualmente anche il prestito del centrocampista polacco Szymon Żurkowski che ha disputato la seconda parte del campionato nella serie cadetta.

