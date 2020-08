Calciomercato Roma, per Smalling concorrenza in Serie A

Il calciomercato della Roma non ha cambiato la sua priorità, quella di riportare Chris Smalling. C’è però da superare la concorrenza dell’Inter.

Il difensore inglese è stato autore di un campionato sicuramente molto positivo, in breve tempo ha conquistato la fiducia dei tifosi ed è diventato un beniamino dei tifosi. Il club giallorosso ha cercato di acquistarlo a titolo definitivo praticamente per tutta la stagione, ma il Manchester United ha fatto muro e non è sceso sotto la somma di venti milioni di euro. Dicendo anche di no alla possibilità di far giocare a Smalling l’Europa League con la maglia della Roma.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Fifa anticipa il trasferimento di Pedro

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Di Francesco sogna due giallorossi

Calciomercato Roma, inserimento Inter per Smalling

Il calciatore ha più volte manifestato l’intenzione di rimanere nella capitale, dove si trova molto bene. Del resto è uno dei leader della squadra, è un titolare fisso e sa benissimo che continuando su questa squadra – come sottolinea anche Il Corriere dello Sport – sono tante le possibilità di riconquistare la maglia della nazionale proprio nell’anno degli Europei. Lo United ha confermato Solskjaer in panchina e dunque per lui potrebbe non esserci lo stesso spazio. Tuttavia il calciatore non sembra intenzionato ad un braccio di ferro con il club inglese.

Palla dunque in mano alla Roma, che però adesso non ha fretta. La richiesta del Manchester United continua ad essere alta e i giallorossi sono pronti ad attendere che il prezzo si abbassi, anche perché la pandemia ha inevitabilmente diminuito le possibilità economiche di tanti club, anche quelli inglesi. Il club, che ha già sondato comunque anche Vertonghen, adesso si concentrerà sulle cessioni anche nel pacchetto arretrato. Sono Fazio e Juan Jesus i due calciatori ai quali nelle prossime settimane bisognerà trovare una sistemazione.

Nel frattempo però c’è da registrare il forte inserimento dell’Inter che potrebbe cedere Skriniar. Smalling è un possibile sostituto, com riporta la Gazzetta dello Sport. I rapporti con il Manchester United sono ottimi dopo gli affari Lukaku e Alexis Sanchez, e l’Inter potrebbe anche ricevere uno sconto dai 25 milioni di euro chiesti alla Roma per il difensore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!