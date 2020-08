Calciomercato Roma, torna di moda il nome di De Rossi

Calciomercato Roma, il club giallorosso starebbe pensando di “imitare” la Juventus nel caso in cui dovesse cambiare tecnico.

Sono giorni decisamente importanti per il club giallorosso. Con Friedkin che a giorni prenderà le redini della società. Ci saranno dei cambiamenti sul piano societario e su quello tecnico?



Calciomercato Roma, tentazione De Rossi

Come riporta “Il Messaggero”, il Ceo Fienga non vorrebbe ribaltoni. Manca di fatto già pochissimo all’inizio della nuova stagione e rimescolare le carte vorrebbe dire ripartire da zero. Per questo motivo Fonseca sembra essere praticamente sicuro della conferma, in questo modo potrebbe continuare a lavorare sul progetto tecnico della difesa a tre.

Tuttavia il quotidiano sottolinea come ci siano delle “tentazioni”. Una poteva essere quell’accoppiata Sarri-Paratici, ma il dirigente bianconero non è intenzionato a lasciare la società torinese. L’altra, decisamente più “giallorossa”, prevederebbe il lancio in panchina di Daniele De Rossi con Francesco Totti come responsabile dell’area tecnica. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno che manderebbe sicuramente in estasi gran parte della tifoseria.

In questo modo la Roma replicherebbe di fatto la “mossa” fatta dalla Juventus, ovvero lanciare come allenatore della prima squadra un suo ex calciatore. Andrea Pirlo, ricordiamo, ha preso da qualche giorno il posto dell’esonerato Sarri.

