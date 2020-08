Cessione Roma, nessun contatto con Totti

Cessione Roma, il gruppo Friedkin non avrebbe ancora avuto nessun contatto con Francesco Totti per un eventuale ruolo nell’area tecnica

Sono giorni frenetici in casa Roma visto l’imminente closing che ufficializzerà di fatto il passaggio della società da James Pallotta al gruppo Friedkin. Vista la situazione regna l’incertezza per quanto riguarda futuri scenari sia tecnici che dirigenziali.

La nuova proprietà avrà molti nodi da sciogliere per riuscire a costruire nel più breve tempo possibile un team capace di competere ad alti livelli con i più grandi club europei. Negli ultimi giorni si stanno rincorrendo tante voci sul prossimo assetto della società.

La sensazione è che al momento tutte le figure siano in bilico, partendo dal settore dirigenziale per andare a finire alla guida tecnica, con l’ombra di Mauricio Pochettino che sembra incombere sulla testa di Paulo Fonseca.

Poi c’è da risolvere la questione del nuovo direttore sportivo. Anche in questo caso i nomi si susseguono in maniera frenetica e l’ultimo in ordine di tempo riguarda il profilo di Ramon Planes attuale ds del Barcellona e collaboratore del tecnico argentino durante la sua permanenza sulle panchine di Tottenham ed Espanyol.

LEGGI ANCHE >>> Direttore Sportivo AS Roma, Friedkin tenta il colpo grosso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Atalanta forte su Karsdorp

Cessione Roma, nessun contatto Friedkin – Totti

Ad oggi nessuno del gruppo #Friedkin ha contattato Francesco #Totti per un ruolo nell’area tecnica @ASRomaPress — John Solano (@Solano_56) August 10, 2020

Nelle ultime settimane della trattativa per il passaggio societario, si era anche parlato con una certa insistenza del ritorno di Francesco Totti alla Roma per un ruolo nell’area tecnica nel progetto di Friedkin.

In realtà, secondo un tweet del giornalista sportivo John Solano, contatti tra il gruppo acquirente e l’ex capitano della Roma al momento non ce ne sarebbero stati. Totti al momento è impegnato a far decollare la sua carriera da procuratore, ma nello stesso tempo non si può mai escludere un ritorno a Trigoria dopo la cessione da parte di Pallotta.

C. C.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!