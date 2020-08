Direttore Sportivo AS Roma, Friedkin tenta il colpo grosso

CALCIOMERCATO ROMA NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – Continua la caccia al prossimo direttore sportivo giallorosso. Tanti i nomi in ballo e tanti i colloqui diretti e indiretti che la nuova proprietà targata Friedkin sta in questo momento avendo. Dopo l’addio a Gianluca Petrachi, difficile il suo ritorno, adesso la Roma sta provando il colpo grosso.

Calciomercato Roma, situazione Direttore Sportivo

Infatti secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, nome nuovissimo per il ruolo di diesse, dopo quello dei giorni scorsi legato a Victor Orta. La nuova società capitolina nella corsa quindi a nuovo direttore sportivo della Roma irrompe per Ramón Planes, oggi segretario tecnico del Barcellona, ma vero uomo mercato in casa blaugrana.

Planes porta Pochettino?

La dirigenza giallorossa lo sta prendendo seriamente in considerazione, nonostante Planes abbia ancora un anno di contratto con il Barcellona e ci sia la ferma volontà del club blaugrana di continuare insieme a lui. La sua figura è accostata molto anche a Mauricio Pochettino, visto che nella sua esperienza da ds nell’Espanyol, dal 2007 al 2012, aveva preso proprio l’ex tecnico del Tottenham dal 2009 al 2012 sulla panchina spagnola, seguendo poi l’allenatore anche a Londra.

