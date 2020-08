Tonfo Roma in borsa, sospesa per eccesso di ribasso (-30%)

NOTIZIE AS ROMA CROLLO IN BORSA – Un vero e proprio tonfo di mercato azionario per la AS Roma in borsa. La società capitolina, infatti, quest’oggi ha visto più volte nell’arco della giornata la sospensione per eccesso di ribasso, andando addirittura al meno 30,9% delle azioni, chiudendo a 0,277 euro.

La Roma crolla in Borsa

Seduta odierna che rispecchia un po’, anche se con numeri più grandi, l’andamento dei giorni scorsi, che tra cessione del club e sconfitta con conseguente eliminazione in Europa League, non ha fatto altro che perdere. Il passaggio di controllo da James Pallotta al gruppo Friedkin avverrà comunque a valori distanti dalle attuali quotazioni di Borsa.

La vendita dell’86% del club, infatti, con closing previsto per il giorno 17 agosto, avverrà a 0,1165 euro per azione e i nuovi proprietari saranno obbligati a lanciare un’opa sul restante 14% del capitale, come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’.

