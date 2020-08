Calciomercato Roma, obiettivo 50 milioni in due mosse

Calciomercato Roma, prima le cessioni per il club capitolino che deve recuperare delle importanti risorse economiche da mettere a bilancio.

A breve avverrà il passaggio ufficiale del club e Friedkin immetterà nelle casse giallorosse una somma di 85 milioni di euro che servirà a scongiurare le cessioni eccellenti. Ma questo non vuol dire che la società sarà immobile sul mercato, tutt’altro. Prima di acquistare però bisognerà cedere e la Roma ne ha diverse di elementi che non rientrano nei piani tecnici di Paulo Fonseca.

Calciatori che torneranno dai prestiti o che nell’ultimo periodo sono stati ai margini della squadra allenata da portoghese. La lista è lunga e le loro cessioni permetterebbero di recuperare molti milioni di euro e nello stesso tempo di alleggerire il monte ingaggi.



Calciomercato Roma, Schick e Under possono garantire 50 milioni

Come sottolinea Il Corriere dello Sport sono soprattutto due giocatori che possono garantire un ottimo incasso alla Roma. Uno di questi è Schick, attaccante che si è rivalutato molto dopo aver giocato un ottimo torneo con la maglia del Lipsia. I tedeschi avevano l’opportunità di riscattarlo, ma non lo hanno fatto confidando in uno sconto. I giallorossi però non cederanno il ceco per meno di 25 milioni di euro. E attendono acquirenti, anche perché Schick piace anche ad altri club europei.

25 milioni è la somma minima (perché ci sarà poi da girare una percentuale al Basaksehir) che si spera di recuperare pure per la cessione di Cengiz Under, ormai finito ai margini della squadra negli ultimi mesi. Il turco continua a piacere al Napoli, potrebbe dunque continuare così la sua carriera in Italia.

