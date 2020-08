Calciomercato Roma, asta europea per Patrik Schick

Calciomercato Roma, dopo la rinuncia del Lipsia si aggiungono altre pretendenti per l’acquisto dell’attaccante giallorosso Patrik Schick

Come ormai risaputo uno dei primi nomi presenti sulla lista dei calciatori cedibili da parte della Roma è quello di Patrik Schick. L’attaccante ceco non trova spazio nei progetti tecnici giallorossi e la sua cessione servirà anche per fare cassa nonostante l’arrivo della nuova proprietà targata Friedkin.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Pastore, argentino operato all’anca: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, addio definitivo per Gonalons

Futuro Schick, le ultime

Il centravanti, dopo gli anni deludenti trascorsi nella Capitale, ha rivalutato la sua carriera disputando una buona stagione in Bundesliga con la maglia del Lipsia. La squadra tedesca sembrava intenzionata a riportare il giocatore in Germania, ma, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, la troppa distanza tra domanda e offerta è ampia, con i giallorossi che non vorrebbero scendere sotto i 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, arriva la data per il closing

Tante squadre su Schick

Sul giocatore al momento ci sarebbero oltre all’Hertha Berlino e il Bayer Leverkusen anche club importanti di Liga come Villarreal, Siviglia e Valencia. Della cessione se ne sta occupando in intermediario internazionale, come riportato da ‘laroma24.it’.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!