In attesa del closing, previsto entro il 17 agosto, la famiglia Friedkin studia le mosse per il prossimo direttore sportivo, sul taccuino anche Ausilio

Inizia a muovere i primi passi la Roma del futuro. In attesa di conoscere le nuove cariche istituzionali, c’è grande curiosità attorno al nome del prossimo direttore sportivo. In questi giorni, sono emerse tante possibili candidature, a partire dai ritorni (Pradé, Petrachi e Sabatini), passando per grandi profili italiani (Berta e Paratici), fino ad arrivare a piste più ‘esotiche’ (Orta e Planes). Un casting su cui, ovviamente, la parola finale spetterà a Dan e Ryan Friedkin, ma che potrebbe essere influenzata anche dai rapporti dei candidati con alcuni uomini forti a Trigoria.

Calciomercato Roma, Ausilio prende quota

In tal senso, va vista la candidatura di Piero Ausilio, dirigente che, come Paratici, ha un ottimo rapporto con Gabriele Giuffrida, uno degli intermediari più influenti a Trigoria. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, visti i rapporti non certo idilliaci con Antonio Conte, in caso di permanenza del salentino sulla panchina, l’attuale Ds nerazzurro potrebbe decidere di lasciare l’Inter. Un nome che Fienga aveva considerato anche lo scorso anno, prima del rinnovo del dirigente e di virare in maniera definitiva su Petrachi.

