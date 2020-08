Calciomercato Roma, nome eclatante per la difesa

Calciomercato Roma, nome eclatante per i giallorossi per riuscire a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione

Una delle priorità del progetto tecnico della Roma della prossima stagione, è sicuramente rappresentata dal rinforzamento della linea difensiva. Il tecnico Paulo Fonseca alla ripresa del campionato post lockdown ha deciso di cambiare modulo adottando uno schema difensivo a 3 che ha portato dei buoni risultati.

La strada per la prossima stagione è quindi tracciata, ma la sconfitta subita in Europa League contro il Siviglia e soprattutto la doccia gelata nell’affare Smalling hanno fatto suonare un campanello d’allarme preoccupante per il futuro.

Probabilmente dopo il closing del passaggio societario da James Pallotta al gruppo Friedkin si cercherà di fare un u,lteriore tentativo per riuscire a riportare il difensore inglese nella Capitale. Poi resta sempre aperta la pista che porta all’acquisto a parametro zero di un centrale di esperienza come Vertonghen, anche se la concorrenza per il centrale belga sembra non mancare.

Intanto nelle ultime ore è spuntata una trattativa a sorpresa che potrebbe essere definita una vera e propria “bomba” di mercato.

Calciomercato Roma, giallorossi forti su Bonucci

L’indiscrezione eclatante è arrivata da parte di Luca Momblano durante la trasmissione “Boom Boom mercato” sul canale Juventibus. Il giornalista ha infatti dichiarato che da parte della Roma ci sarebbe un interessamento forte nei confronti del difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci.

Momblano ha anche detto che nelle scorse settimane per il centrale era pervenuta anche un’offerta dal Manchester City, ma la trattativa si sarebbe esaurita sul nascere.

Sicuramente il profilo di Bonucci porterebbe una grande dose di esperienza al pacchetto arretrato giallorosso, ma per vedere se effettivamente in questa trattativa c’è qualcosa di concreto, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Almeno fino al closing.

