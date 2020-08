Calciomercato Roma, “Opzione concreta” per il vice Dzeko

Calciomercato Roma, arrivano conferme su un attaccante che potrebbe rappresentare l’alternativa a Edin Dzeko durante la prossima stagione

Il mercato della Roma continua a muoversi sottotraccia anche in questi giorni in cui tutti gli occhi sono puntati sul closing per il passaggio di proprietà da James Pallotta al gruppo facente capo a Dan Friedkin. A livello tecnico si dovrà andare ad intervenire per rafforzare una rosa che anche nella sfida di Europa League di giovedì scorso contro il Siviglia ha mostrato delle lacuna da colmare assolutamente in fretta.

Una delle richieste del tecnico Fonseca, riguarda un attaccante da poter alternare a Edin Dzeko che l’anno prossimo compirà 35 anni. Quello che serve è un centravanti affidabile capace di far rifiatare il bosniaco che in alcune apparizioni è sembrato stanco e non in grado di poter reggere la pressione di troppi impegni ravvicinati.

Calciomercato Roma, Bustos l’alternativa a Dzeko

La Roma già da tempo segue alcuni calciatori capaci di poter far rifiatare il gigante bosniaco. La speranza sarebbe quella di riuscire a portare Milik all’ombra del Colosseo, ma ci sono anche altre piste seguite da tempo.

In particolare l’attenzione si è rivolta anche nei confronti di Nahuel Bustos, attaccante argentino che milita attualmente tra le fila del Talleres. Sono stati mossi dei passi per così dire ufficiali e ci sono stati soprattutto dei colloqui con Alessandro Luci, intermediario italiano del giocatore.

Un ulteriore conferma dell’esistenza di una trattativa è arrivata dalle parole che Ignacio Campo, agente di Bustos, ha pronunciato a romapress. Parlando del futuro del suo assistito infatti, Campo ha dichiarato che la Roma resta “Una opzione concreta”.

Bustos è un classe ’98 che si è affermato soprattutto in quest’ultima stagione della Superliga argentina, venendo definito dagli addetti ai lavori come una vera e propria rivelazione.

