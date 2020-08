CALCIOMERCATO ROMA FUTURO FONSECA – Dall’annuncio ufficiale della cessione di proprietà da James Pallotta al Friedkin Group tantissime sono state le notizie, i rumors, le indiscrezione, riportate dai vari media. Dal futuro direttore sportivo a chi sarà il prossimo allenatore, con Fonseca pronto ad aspettare una chiamata. Il contratto del portoghese è di due anni (firmato la scorsa stagione) più l’opzione per il terzo.

Calciomercato Roma, Fonseca non è a rischio

In realtà se prima non verranno svelati tutti i massimi vertici dei piani dirigenziali, nulla sarà toccato del mercato in entrata e quello in uscita. Per questo l’edizione online del quotidiano portoghese ‘A Bola’, parla di una conferma di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa. Non sarebbe dunque a rischio l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Dopo il match col Siviglia, inoltre, prima di andare in vacanza Fonseca avrebbe incontrato il CEO giallorosso Guido Fienga per programmare la prossima stagione.

