Calciomercato Roma, da decidere il futuro di Olsen

Calciomercato Roma, rimane tutto da decidere il futuro di Olsen. Lo svedese sicuramente non rimarrà a vestire la maglia giallorossa.

Il portiere svedese è rientrato nella capitale alla fine del mese di giugno, decidendo di non proseguire il campionato di serie A con la maglia del Cagliari. Il club sardo lo aveva preso in prestito e gli ha consentito più volte di scendere in campo da titolare, anche se una volta recuperato Cragno gli è stato preferito quest’ultimo. La Roma potrebbe anche cercare un portiere se deciderà di cedere Pau Lopez, ma non ci sono dubbi comunque sul fatto che anche Olsen dovrà trovare una nuova collocazione altrove.



Calciomercato Roma, ritorno di fiamma del Cagliari

Per il momento per Olsen si era parlato di un interesse del Celtic Glasgow, la più forte squadra del campionato scozzese. Che era intenzionato a chiedere alla Roma il prestito gratuito del calciatore. Ipotesi bocciata perché il club giallorosso intende monetizzare la cessione dello svedese. Il Celtic ha poi preso Vasilios Barkas e il possibile trasferimento è sfumato definitivamente.

Il Corriere dello Sport rivela oggi come Olsen potrebbe però nuovamente tornare al Cagliari, che pare essere interessato nuovamente interessato a portarlo sull’isola per affidargli una maglia da titolare. I sardi infatti potrebbero cedere Cragno, al quale sono interessate molte squadre, e dunque per lo svedese non ci sarabbe “concorrenza” per il posto di numero uno. Gli stessi sardi di Eusebio Di Francesco, ex tecnico giallorosso, rimangono interessati pure a Florenzi.

