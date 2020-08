Calciomercato Roma, addio definitivo per Gonalons

Calciomercato Roma, dopo la stagione trascorsa in prestito, Il Granada ha deciso di riscattare il centrocampista Maxime Gonalons

Con la trattativa per il passaggio societario prossima alla chiusura, la Roma inizia anche a muovere i primi passi per quanto riguarda il calciomercato. Soprattutto in uscita, sono tanti i nomi che i giallorossi hanno bisogno di vendere per sfoltire la rosa e far quadrare i conti in cassa.

A proposito di questo, e anche se il mercato si aprirà ufficialmente nel mese di settembre, oggi la società capitolina ha fatto registrare la sua prima cessione ufficiale. Si tratta del centrocampista francese Maxime Gonalons, uno dei tanti calciatori di proprietà della Roma che nella scorsa stagione hanno giocato in prestito in altri club.

Il trentunenne ha disputato l’ultimo campionato nella Liga tra le fila del Granada, risultando tra i protagonisti di una storica qualificazione della squadra alla prossima edizione dell’Europa League.

Calciomercato Roma, Gonalons resta al Granada

Il club andaluso ha cosi pensato bene di esercitare il diritto di riscatto nei confronti della Roma e ha acquistato a titolo definitivo il calciatore. Gonalons ha firmato un contratto che lo legherà agli spagnoli fino al 2023.

Nelle casse della Roma verranno versati dal Granada circa 4 milioni di euro e in questa maniera i giallorossi potranno mettere a segno una plusvalenza di 2 milioni.

Gonalons si è detto entusiasta per la conclusione della trattativa dichiarando: “Questo era il club di cui avevo bisogno per andare avanti e migliorare“.

