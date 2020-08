CALCIOMERCATO ROMA PANCHINA SARRI – In attesa di capire quale sarà il futuro di Paulo Fonseca (dal Portogallo parlano di una conferma) continuano le voci insistenti sul futuro di Fabio Paratici e Maurizio Sarri. La Juventus non ha riflettuto troppo a scegliere il successore dell’ex tecnico di Empoli, Napoli e Chelsea, andando a prendere una scommessa come Andrea Pirlo.

Paratici il preferito, e Sarri…

Sembra tenere botta il direttore sportivo bianconero, che per ora rimane proprio nel club del presidente Agnelli, ma rimane, come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il preferito dell’amministratore delegato, nonché CEO, Guido Fienga. Intanto Maurizio Sarri avrebbe già dato il suo ok al trasferimento alla Roma

Nuova Roma, tutti i nomi in ballo

Tutte scelte che il Gruppo Friedkin prenderà solamente dopo il 17 agosto, data prevista per il closing, prima dell’OPA. Poi step by step verrà composto l’organigramma societario, per finire con la scelta dell’allenatore. Fonseca per ora sembrerebbe confermato, ma una possibile rottura con la nuova proprietà, potrebbe far vacillare il posto del portoghese. A quel punto potrebbe ricomporsi la coppia Paratici-Sarri nella capitale, con l’allenatore che verrebbe preso in seria considerazione. Nel ruolo di diesse sempre candidature possibili quelle di Cristiano Giuntoli e Daniele Pradè, conclude il quotidiano in questione.

