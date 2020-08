Il Lipsia non vuole acquistare a titolo definitivo l’attaccante ceco, ma la Roma spera in altri due club

Nonostante una stagione molto positiva e la voglia di rimanere del giocatore, la permanenza di Patrik Schick al Lipsia non è affatto scontata. Le ultime notizie provenienti dalla Germania parlano, anzi, di una decisione ormai irremovibile presa dalla dirigenza della Red Bull. Secondo la ‘Bild’, infatti, vista la distanza tra domanda e offerta, il club ha già deciso di non acquistare l’attaccante ceco, per cui aveva chiesto un nuovo prestito alla Roma.

Calciomercato Roma, su Schick altre due tedesche

Secondo il giornale tedesco, però, il club giallorosso può contare su altri due appigli in Bundesliga. Oltre all’Hertha Berlino, infatti, anche il Bayer Leverkusen avrebbe manifestato un interesse concreto per l’ex Sampdoria. Eliminato dall’Europa League, il club di Rudi Voeller potrebbe ricevere a breve un bel gruzzolo dalla cessione di Havertz (80-100 milioni di euro) e sarebbe pronto a reinvestirne almeno una parte per rinforzare la squadra.

