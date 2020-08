Cessione Roma, arriva la data per il closing

Cessione Roma, il passaggio di proprietà da James Pallotta al gruppo facente capo a Dan Friedkin dovrebbe avvenire in brevissimo tempo

Dopo la firma preliminare della settimana scorsa sul passaggio di proprietà della Roma dalle mani di James Pallotta a quelle del gruppo Friedkin, arriva anche la conferma del closing imminente dell’affare.

Il magnate texano ha fretta di chiudere tutte le questioni burocratiche e di mettersi seriamente al lavoro per riuscire a costruire una società a sua immagine e somiglianza. Sono troppi i nodi da sciogliere dal punto di vista tecnico e societario per perdere tempo con i documenti.

Dan e Ryan Friedkin sono benissimo a conoscenza di questo, e intendono sbarcare nella Capitale il prima possibile per riuscire finalmente a dare una forma concreta al loro progetto futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nome eclatante per la difesa

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, retroscena nella dirigenza giallorossa

Schedule confirmed by legal executive of #Friedkin: arrival in London between Saturday and Sunday by members of the The Friedkin Group.

First the closure and documents in London then the remainder in Rome. @ASRomaPress

— John Solano (@Solano_56) August 11, 2020