NOTIZIE AS ROMA OPERAZIONE PASTORE – Anche questa non è stata una stagione positiva per il centrocampista giallorosso. Tra discontinuità e infortuni, Javier Pastore per la seconda annata con il club capitolino non ha rispettato le aspettative di due anni fa, quando la Roma lo prese dal Paris Saint-Germain per 24,7 milioni di euro.

Infortunio Pastore, operato all’anca

Proprio quest’oggi, intanto, la Roma ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del club giallorosso, che l’argentino è stato sotto sottoposto a un intervento di artroscopia all’anca sinistra. Operazione già prevista della quale si era parlato nei giorni scorsi, ma non si avevano ulteriori dettagli. Per lui l’’intervento è perfettamente riuscito ed è stato effettuato dal Professor Marc Tey a Barcellona. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

📋 Nella giornata odierna Javier Pastore è stato sottoposto a un intervento di artroscopia all’anca sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) August 11, 2020

