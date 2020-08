Calciomercato Roma: cercasi vice-Dzeko, tutti i nomi

Il calciomercato Roma vedrà i giallorossi impegnati nella ricerca di una nuova punta che possa essere l’alternativa a Edin Dzeko.

Ruolo che in questa stagione è stato svolto da Nikola Kalinic. Il cui rendimento è cresciuto nel corso delle settimane. L’attaccante ex Fiorentina e Milan ha iniziato davvero male il campionato, ma nel 2020, quando si è sbloccato a Cagliari, ha fatto vedere buone cose. E alla fine lo confemrano anche i numeri. Ha segnato infatti in cinque delle sei gare che ha iniziato come titolare. Tuttavia la Roma non intende riscattarlo dall’Atletico Madrid, sia per l’ingaggio del calciatore che per il prezzo del cartellino, 9 milioni di euro. Cifra reputata alta per una punta che ha comunque 33 anni.



Calciomercato Roma: idee Bustos e King

Il Corriere dello Sport rivela che la Roma dunque sta guardando ad un nuovo attaccante e intende puntare su un giocatore giovane, il cui valore possa crescere nel futuro. E per questo motivo segue con particolare interesse due giocatori. Uno è Joshua King del Bournemouth, punta norvegese che viene valutata 25 milioni di euro. L’altro è un attaccante argentino, Nahuel Bustos, che i giallorossi stanno seguendo da tempo e che potrebbero portare a casa con una decina di milioni di euro dal Talleres. Attenzione però perchè il quotidiano sportivo sottolinea come il grande obiettivo dei giallorossi potrebbe essere Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Giovane ma già capace di segnare 8 gol tra i big.

