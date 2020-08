Diawara non è incedibile e le sirene dalla Premier League si fanno sempre più forti, possibile uno scambio con l’Arsenal

Anticipato dalla nostra redazione lo scorso mese, l’interesse dell’Arsenal per Amadou Diawara si fa sempre più concreto. Alla ricerca di due centrocampisti centrali, i Gunners hanno come principale obiettivo Thomas, ma l’Atletico non vuole concedere sconti sui 50 milioni della clausola. In uscita, sembra ormai deciso l’addio di Lucas Torreira e proprio questa situazione potrebbe favorire un nuovo asse di mercato tra Londra e la Roma.

Calciomercato Roma, scambio Diawara-Torreira: si accelera

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i due club sarebbero già al lavoro per portare a termine uno scambio tra centrocampisti, con tanto di plusvalenza per entrambi i club. Arrivato nell’estate del 2018 per 30 milioni di euro, l’uruguaiano ha ancora tre anni di contratto per un valore complessivo a bilancio di 18 milioni di euro. Diawara, invece, è stato acquistato la scorsa stagione per 21 milioni di euro e avendo firmato un quinquennale il suo cartellino pesa circa 16,8 milioni di euro a bilancio.

