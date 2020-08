Calciomercato Roma, un’indiscrezione dell’ultim’ora vedrebbe avviati i contatti tra per un passaggio alla Juventus dell’attaccante giallorosso Edin Dzeko

I rumors di mercato che ruotano intorno al nome di Edin Dzeko si può dire siano all’ordine del giorno. Nelle passate settimane il centravanti bosniaco è stato accostato ad altri club di serie A come Inter, Napoli, Milan e Juventus.

Proprio per quanto riguarda la società bianconera circola una nuova indiscrezione arrivata nel pomeriggio che la vedrebbe interessata all’acquisto del calciatore. Stando infatti a quanto riportato dal profilo Twitter di Sportitalia, la “Vecchia Signora” avrebbe già avviato i contatti con la Roma, e in particolare con il Ceo Guido Fienga, per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante.

L’intermediario dell’operazione, sarebbe l’agente Giuffrida e in più Fabio Paratici starebbe seguendo anche le tracce di Alvaro Morata per l’attacco juventino. Dzeko ha più di una volta ribadito la sua volontà di restare nella Capitale, ma non è da escludere un ipotetico nuovo scenario.

Dopo la sconfitta subita dalla Roma in Europa League contro il Siviglia, il bosniaco si è lasciato andare ad uno sfogo che ha sicuramente fatto preoccupare un po’ i tifosi giallorossi

Calciomercato Roma, lo sfogo di Dzeko

Le parole pronunciate a caldo da Edin Dzeko dopo l’eliminazione dall’Europa League ad opera del Siviglia, suonavano da monito per il futuro della Roma. “Ci hanno mangiato in tutto – aveva dichiarato l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – su velocità, tecnica e preparazione della gara. Non abbiamo mai provato la palla lunga su di me”. Poi alla domanda su quanto mancasse ai giallorossi per il salto di qualità internazionale, il bosniaco aveva risposto così: “Dopo oggi ancora tanto, facciamoci tutti qualche domanda in più”.

