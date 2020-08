Calciomercato Roma, torna di moda il nome di un calciatore tedesco che gia nei mesi scorsi era stato accostato alla società giallorossa

Un gol storico che ha regalato la Coppa del Mondo alla Germania nella finale contro l’Argentina nel 2014. Poi un lento declino costellato da infortuni e da una malattia che colpisce gli arti inferiori denominata disturbo del metabolismo energetico.

La strada di Mario Gotze, centrocampista con spiccate doti offensive, ha seguito un percorso diverso rispetto alle attese che quella serata di luglio nello stadio Maracanà faceva prefigurare. Cose che possono capitare nel mondo del calcio, ma certo è che il destino nei confronti del tedesco non è stato benevolo.

Nonostante queste sfortune il calciatore non intende arrendersi e sta cercando in tutti i modi di rilanciare la sua carriera. Gotze si è recentemente svincolato dal Borussia Dortmund e sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro.

Calciomercato Roma, Gotze vuole i giallorossi

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Gotze ha rinunciato ad un’ottima offerta proveniente dal club statunitense dell’Inter Miami, che aveva proposto al centrocampista un ingaggio di 440.000 euro al mese.

Il calciatore, sempre secondo la Bild, non vorrebbe cambiare continente e preferirebbe giocarsi le sue carte in un campionato europeo più difficile che di conseguenza gli permetterebbe di poter rilanciare a 28 anni la sua carriera.

In particolare sembra che la speranza di Gotze sia quella che arrivi una chiamata da parte della Roma. Non è una novità che il nome del “Campione del Mondo” venga accostato ai giallorossi. Già nei mesi scorsi si parlava di un suo possibile trasferimento nella Capitale.

Nell’eventualità che non dovesse concretizzarsi il suo desiderio, il giocatore si “accontenterebbe” anche di un eventuale accordo con il club francese del Monaco.

