Calciomercato Roma, idea Cragno: ecco il piano per il portiere

Il calciomercato Roma potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo portiere, qualora il club decidesse di mettere sul mercato Pau Lopez.

Le ultime prestazioni del portiere spagnolo non hanno convinto. Il suo rendimento è stato molto incerto, complice forse anche l’acciacco subito alla mano subito dopo la fine del lockdown. Pau Lopez insomma potrebbe anche essere ceduto qualora arrivasse una offerta importante per lui, che arrivi almeno a 22-23 milioni di euro. L’ex Betis ha mercato soprattutto in Germania, dove Bayer Leverkusen e Hertha Berlino sono alla ricerca di un nuovo portiere. Per adesso però nessun passo ufficiale da parte dei club.



Calciomercato Roma, Cragno possibile obiettivo

Per sopperire all’eventuale cessione di Pau Lopez i giallorossi avrebbero fatto un pensierino su Sirigu del Torino, estremo difensore dal grande curriculum e dalla grande esperienza. Ma come riporta Il Corriere dello Sport adesso spunta un’altra idea, quella di portare in giallorosso Alessio Cragno. Ha 26 anni e ormai da anni è titolare in serie A con la maglia del Cagliari. Un portiere affidabile e con davanti molti anni di carriera.

I sardi però non lo cederanno a meno di una offerta importante che superi i venti milioni di euro. Una somma che la Roma potrebbe ammortizzare inserendo nella trattativa come contropartite Olsen, Juan Jesus e Riccardi, calciatore che piace molto a Di Francesco.

